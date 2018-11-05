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حماده صدقي: كثرة المحترفين سبب تأهلنا للمونديال

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:54 ص
حماده صدقي: كثرة المحترفين سبب تأهلنا للمونديال
منتخب مصر
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أحمد شاكر
 

أكد حمادة صدقي مدرب منتخب مصر الأسبق، أن وجود أكثر من لاعب مصري بالدوريات الأوروبية كان سببا فى تأهلنا لمونديال روسيا.

 

وقال صدقي فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "القاعدة الكبيرة للمحترفين المصريين بالخارج سببا فى تأهلنا لكأس العالم بروسيا".

 

وتطرق للحديث عن محمد صلاح قائلا: "يمتلك خبرات كبيرة رغم صغر سنه وتعامل مع أكثر من مدرب في المنتخب".

 

المزيد عن: منتخب مصر رياضة حمادة صدقي الاخبار الرياضية اخبار رياضة
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