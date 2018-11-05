كاردي بي تقتنص جائزة أفضل فنان صاعد بحفل جوائز "MTV EMA"

حصدت النجمة كاردي بي، جائزة أفضل فنان صاعد بحفل جوائز الموسيقى الأوروبية MTV EMA في دورته لعام 2018 الجاري.





واحتضن مسرح "بيزاكيا أرينا" بمدينة بلباو الإسبانية فعاليات حفل توزيع جوائز الموسيقى الأوروبية الذي تنظمه قناة mtv، والمعروف باسم MTV EMA .





وكان للنجمة كاميلا كابيو النصيب الأكبر من الترشيحات بالحفل، لنيلها ستة ترشيحات، وجاءت من بعدها النجمة أريانة جراندي ومغني الراب "بوست مالون" بإجمالي خمسة ترشيحات لكل منهما.



