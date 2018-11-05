"السجيني": السيسي تحدث باستراتيجية مُحنكة في جلسة "ما بعد الحروب والنزاعات"

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمين عام ائتلاف "دعم مصر"، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حضور الجلسة الثالثة من منتدى شباب العالم 2018 والمُنعقد بمدينة السلام شرم الشيخ تحت عنوان "ما بعد الحروب والنزاعات" يعتبر درسًا قويًا في العلوم السياسية والاقتصادية ومبادئ وتجارب بناء ونهضة الأوطان.



وأضاف السجيني، في تصريحات له، أن الرئيس حين تحدث عن ملف حقوق المجتمعات في التغيير وانعكاسات النتائج على الشعوب، وملف حرية العبادة وحق المواطنة وأيضا ملف المسئولية العالمية في تداول العلوم والإمكانيات والحضارات وإحياء مفاهيم الإنسانية شرحها من منظور إستراتيجي تفصيلي مُحنك عن قناعته الشخصية، وتابع: "أؤكد أن المؤشرات الأولية لنتائج المنتدى لأي مُراقب محايد وموضوعي ستكون نتائجه إيجابية وسوف يكون لها مردود عالمي يزيد احترام العالم لمصر العظيمة".



ويشارك في منتدى شباب العالم، الذي بدأت فعالياته أول أمس السبت وتستمر حتى 6 نوفمبر الجارى، بمشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ 160 دولة حول العالم، وبحضور عددًا من الوزراء والمسئولين، إضافة إلى رؤساء ورؤساء حكومات بعض الدول المدعوة للمشاركة في فعاليات المنتدى.



