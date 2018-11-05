مدرب الاتفاق: سنحاول تغيير الصورة السيئة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال

أكد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، ليوناردو راموس، ‏على عزم الفريق تغيير الصورة السيئة التي ظهر بها في المباراة السابقة، وذلك قبل المواجهة المؤجلة أمام الهلال بالجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال راموس في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام الهلال: "يحدث في كرة القدم أن تفوز بفارق كبير وكذلك أن تخسر بنتيجة ثقيلة، أنا واثق جداً بلاعبي الفريق وبإمكانياتهم وعلى قدرتهم في لعب مباراة جيدة".

وفي السياق ذاته، أكد مدافع الاتفاق رامون أرياس في ذات المؤتمر على أن الجدية والتركيز هي الحل للخروج بنتيجة إيجابية في مواجهة الهلال، مضيفًا: "بالجدية والتركيز سنقدم مباراة أفضل ونمحي صورة المباراة السابقة".

وواصل الاتفاق تدريباته على ملعبه بالنادي، حيث عمد المدرب راموس إلى تنويع التدريبات مابين النواحي اللياقية والفنية التي نفذها مع اللاعبين، قبل أن يبدأ في رسم تصوراته التكتيكية للمباراة من خلال المناورة التى فرضها قبل نهاية التدريبات.

ويتجه فريق الاتفاق ظهر اليوم الاثنين إلى الرياض حيث سيؤدي تدريبه الأخير مساءً على ملعب المباراة.

ودخل حارس الاتفاق رايس مبولحي في برنامجه التأهيلي بعد انتهاء فترة علاجه، وكان مبولحي قد تعرض لكدمة في الركبة منعته من المشاركة في المباراة الماضية.