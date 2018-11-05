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تعرف على الجهاز المعاون لـ"ساري" في الأوليمبي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:33 ص
تعرف على الجهاز المعاون لـساري في الأوليمبي
احمد ساري
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محمد عبدالفتاح
 

أنهى مجلس إدارة النادى الأوليمبى برئاسة طارق السيد اتفاقه مع أحمد ساري لتولي مهام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفاً لعلاء نوح بعد انهاء تعاقده مع النادى بشكل ودى نظراً لتراجع نتائج فريق الكرة في المباريات الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز ب .

 

ويضم الجهاز الفنى إلى جانب أحمد سارى ، محمد الكأس مدير كرة وحمادة بحر وخميس جعفر مدربين وخضر هاشم مدرب حراس مرمى وأحمد أوشا مدير إدارى ووليد سليمان مخطط أحمال.

 

ووجه أحمد سارى الشكر إلى مجلس إدارة النادى على ثقته في منحه المسئولية الفنية لقيادة الفريق ، عقب اجتماعه مع المجلس للتفاوض بشأن إبرام التعاقد الجديد والتي انتهت بنجاح .

 

واعتبر المدير الفنى الجديد بأنه مازل هناك فرصة كبيرة للفريق لدخول المنافسة لحجز بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز ، خاصة وأن الفريق يضم عناصر مميزة من اللاعبين الي جانب مساندة مجلس ادارة النادى لتحقيق حلم الصعود .

 

المزيد عن: رياضة الجهاز المعاون الاوليمبي الاخبار الرياضية اخبار رياضة احمد ساري
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