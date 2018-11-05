عمرو الليثي يناشد غير القادرين سرعة إرسال أماكن تواجدهم لهذا السبب (فيديو)
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:29 صأحمد رمضان متولي
ناشد الإعلامي عمرو الليثي، المواطنين غير القادرين بسرعة إرسال أماكن تواجدهم من أجل توفير جميع متطلباتهم.
وأكد الليثي خلال برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه على استعداد تام لتلبية احتياجات هذه الفئة من المواطنين، وتوفير جميع مستلزماتها.
وأشار إلى أن إرسال الطلبات يتم عبر صفحة البرنامحج على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو من خلال الاتصال بارقام البرنامج.
وكشف الليثي عن الخدمات التي تقدم وهي تجهيز عرائس، إجراء العمليات الحرجة، صرف معاش لغير القادرين، توفير العلاج اللازم لجميع المرضي غير القادرين وغيرهم، وذلك من خلال مبادرة "حقق حلمك".
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