ميلان يخطف فوزا مثيرا من أودينيزي بالكالتشيو

رفض ميلان التفريط بالصعود إلى المركز الرابع عقب فوزه المتأخر على أودينيزي لتزداد الثقة بإمكانية عودته لدوري أبطال أوروبا.

تواصلت سلسلة انتصارات ميلان بنجاته من فخ التعادل أمام مضيفه أودينيزي وفوزه 1-0 الأحد في الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقّع رومانيولي على هدف ميلان الوحيد في الوقت القاتل 90+7 في مباراة شهدت إهدار الضيف للعديد من الفرص الخطرة.

وعانى ميلان كثيراً قبل اقتناص فوزه الثالث توالياً خاصة بعد إصابة نجمه الأرجنتيني هيغوايين وخروجه قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وخطف الشاب رومانيولي (23 عاماً) قلوب عشاق ميلان للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع بعدما كان صاحب هدف الفوز على جنوى 2 - 1 في مباراة مؤجلة الأربعاء الفائت في الوقت القاتل أيضاً 90+1.

وشهدت المباراة طرد نويتينك من صفوف أودينيزي في الوقت بدل الضائع (90+5).

ونجح ميلان في القفز للمركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن لاتسيو ومبتعداً بفارق 10 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند تسع نقاط.

وفاز أتالانتا على مضيفه بولونيا بهدفي مانشيني والكولومبي زاباتا (57 و70) مقابل هدف السنغالي مباي (3).