عاجل.. لاعب مغربي "مفاجأة" يقترب من برشلونة في الشتاء

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اهتمام برشلونة بالمغربي المهدي بن عطية نجم يوفنتوس وعزمه التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن برشلونة يخشى تفاقم حالة النجم الفرنسي صامويل أومتيتي الذي يعاني من إصابة قوية في ركبته اليسرى والتي جعلته يغيب عن الملاعب في الفترة الأخيرة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يبحث عن مدافع بثمن غير مرتفع وسنه كبير ويمتلك خبرة في دوري الأبطال لإقناعه بالانتقال للبلوجرانا خلال الشتاء المقبل والتوقيع على عقد لمدة 6 أشهر مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ويأتي ذلك في ظل صعوبة إبرام صفقة المدافع ماتياس دي ليخت في يناير بسبب رفض ناديه أياكس.

وكشفت الصحيفة الإسبانية عن قائمة محتملة لتعاقدات برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تضم عديد اللاعبين في مقدمتهم بن عطية وراؤول ألبيول (نابولي) ودافيد لويز (تشيلسي) وبيبي (بشكتاش) ولوران كوسيلني (آرسنال). كما اشتملت القائمة أيضا على كل من برانيسلاف إيفانوفيتش (زينيت) وفيدا (بشكتاش) ودانتي (نيس) وعادل رامي (مارسيليا) وخوسيه فونتي (ليل) بالإضافة إلى ثنائي سانت إيتيان سوبوتيتش وكولو أو هوفيدس وتشورلوكا من لوكوموتيف موسكو.

يذكر أن برشلونة حاليا يمتلك جيرارد بيكيه وكليمونت لنجليت في مركز قلب الدفاع بسبب إصابة كلا من فيرمايلين وأومتيتي.