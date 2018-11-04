12 مرشح يعتزم التقدم لخلافة ميركل

تعتزم 12 شخصية على الأقل، التقدم لخلافة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي.







جاء ذلك وفقاً لما ذكرته دوائر حزبية شاركت في الاجتماع المغلق الذي عقده مجلس إدارة الحزب في برلين، مساء الأحد، تحضيرً للمؤتمر العام للحزب في هامبورغ، في مطلع ديسمبر المقبل.







ويعتزم الحزب عبر عملية شفافة إعطاء الفرصة لقواعد الحزب للتعرف على المرشحين لخلافة ميركل في رئاسته، ولهذا الغرض ستعقد مؤتمرات إقليمية، وفق ما أعلن قبل بدء قيادة الحزب المشاورات الخاصة بالتحضير للمؤتمر العام في هامبورج.







وستكون المهلة المتاحة لـ12 مرشحاً محتملاً ضئيلة إذ أن المؤتمر العام سينعقد في 7 ديسمبر المقبل.







وستقتصر الفرص الحقيقية في المنافسة على المرشحين الثلاثة الأبرز وهم انغريت كرامب كارنباور، الأمينة العامة للحزب، وينس شبان، وزير الصحة، وفريدريش ميرتس، الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي.







وأعلنت 3 شخصيات أخرى غير معروفة، ترشحها لخلافة ميركل، وهم ماتياس هيرديغن، المختص في القانون الدستوري، ورجل الأعمال من ولاية هيسن اندرياس ريتسنهوف، إضافةً إلى الطالب في القانون ببرلين يان فيليب كنوب (26 عاماً).