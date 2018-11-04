كاميلا كابيو تحصد الجائزة الثالثة لها بحفل جوائز MTV EMA عن أفضل فيديو كليب (صور)
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:51 مأحمد جمال أحمد
حصدت أغنية HAVANA جائزة أفضل فيديو كليب للعام بحفل جوائز الموسيقى الأوروبية MTV EMA في دورته لعام 2018 الجاري.
واحتضن مسرح "بيزاكيا أرينا" بمدينة بلباو الإسبانية فعاليات حفل توزيع جوائز الموسيقى الأوروبية الذي تنظمه قناة mtv، والمعروف باسم MTV EMA .
وكان للنجمة كاميلا كابيو النصيب الأكبر من الترشيحات بالحفل، لنيلها ستة ترشيحات، وجاءت من بعدها النجمة أريانة جراندي ومغني الراب "بوست مالون" بإجمالي خمسة ترشيحات لكل منهما.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا كاميلا كابيو فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار كاميلا كابيو أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018