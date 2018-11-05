وزيرة التضامن لـ الشباب المصري: "غدًا لن يكون أفضل إلا بكم"

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن منتدى شباب العالم خلال دورته الثانية، أكبر في الحجم وعدد الدول المشاركين به، وبه تنوع في الحضور، ومازال هناك إبهار وفنون وموسيقى وأعمال فنية مختلفة، ونسبة الأعمال الفنية والكلمات بالافتتاح كانت متميزة جدًا، فضلًا عن الإتساع في المكان، وأكشاك عرض المشروعات الناشئة للشباب، إضافة جيدة جدًا للمؤتمر.



وأضافت "والي"، خلال حوارها ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، مساء الأحد، أن وزارة التضامن تُشارك بمداخلات وجلسات، وبالحضور والإستماع للشباب الذي لايقل أهمية عن الحديث معهم، لافتًا إلى أنهم سيتحدثوا عن الإعاقة وكيفية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية حث الشباب على التطوع في مبادرات الوزارة المختلفة.



وتابعت، أنها تُشارك في جلسات خاصة بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، مشددة على أن الخروج من دائرة الفقر والعوز مرتبط بالتشغيل وإتاحة فرص عمل وإنشاء فرص عمل جديدة.



ووجهت رسالة للشباب المصرين قائلة: "بلدكم جميلة ومحتاجلكم، وغدًا لن يكون أفضل إلا بكم وبمجهودكم واجتهادكم، وجميع دول العالم بها تحديات كبيرة، لكن الفرص الموجودة في مصر لاتوجد في دول أخرى".



وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، السبت، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.

