محمد يوسف: تونس "بلدنا التانية" وعلاقتنا بالترجي قوية





أكد محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي، على قوة العلاقة بين مسئولي الاحمر ومسئولي فريق الترجي التونسي.





وقال يوسف في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد : لن نلتفت للتعصب، لابد ان نكون عقلانيين، فعلاقتنا قوية بتونس واهلها.





وأردف : تونس ومصر اشقاء، فهي بلدنا الثانية، نحترم تونس وفريق الترجي وتربطنا علاقة قوية بالادارة هناك





وتابع : بعيدا عن الكاف، نتعامل بمودة مع فريق الترجي، لابد ان لا نعطى الامور اكبر من حجمها





واستكمل : فى عام 2012 تم تكريمنا من الرئيس التونسي، وسوف نستقبل منتخب تونس بكل ترحاب وكل سبل الراحه عندما يواجه منتخبنا منتصف الشهر الجاري، أهلا بهم فى مصر.





وأتم : تحدثت مع هاني رمزي من اجل توفير كل سب الراحة لمنتخب تونس.