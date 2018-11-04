بلومبرج: وضع خط فاصل في عالم النفط مع فجر يوم الاثنين

ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية، أن فجر اليوم الإثنين، سيكون البداية لوضع خط فاصل في عالم النفط.











وأضافت أنه اعتباراً من اليوم الإثنين، سيكون أي طرف يحصل على النفط من إيران عرضةً لإجراءات من جانب الحكومة الأمريكية، بموجب عقوبات من المقرر أن تفرضها الولايات المتحدة على طهران.









وبينما خففت الولايات المتحدة من موقفها تجاه ثالث أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط يوم الجمعة الماضي، وسمحت باستمرار بعض التجارة، إلا أن الصادرات تتراجع بالفعل.









وتراجعت الصادرات بالفعل 37% منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعيد فرض عقوبات على إيران، وفور دخول العقوبات حيز التنفيذ، يُمكن أن يصبح اضطراب العرض الكلي، الأكبر منذ اندلاع حرب أهلية في ليبيا في بداية هذا العقد.





وستمنح الولايات المتحدة إعفاءات إلى ثماني حكومات وكيانات شرط أن تكون أي مشتريات من إيران في "مستويات منخفضة للغاية"، حسب ما ذكر وزير الخارجية مايك بومبيو يوم الجمعة الماضي.