تعرف على أبرز تصريحات لاعبي ومدرب الأخضر الشاب بعد التتويج بالبطولة الآسيوية





أعرب مدرب الأخضر الشاب، خالد العطوي، وحمزة إدريس، المشرف العام على المنتخبات الوطنية السعودية للفئات السنية، عن سعادتهما البالغة بتتويج المنتخب القومي بلقب كأس آسيا تحت 19 عامًا للمرة الثالثة في تاريخه.





وقال مدرب الأخضر الشاب خالد العطوي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله من قبل ومن بعد، تم تتويجنا كأبطال لقارة آسيا للشباب، أهنئ القيادة والحكومة والشعب".





وتابع خالد العطوي تغريدته بعد التتويج بلقب كأس آسيا 2018 قائلًا: "شكرًا لكل من منحني الفرصة تمثيل وطني الحبيب، شكرًا لكل من ساند ودعم، هذا بفضل الله ثم بتكاتف الجميع".





وقام حمزة إدريس بنشر صورة له مع لاعبي الأخضر الشاب بعد التتويج بكأس آسيا 2018، عبر حسابه الخاص على "تويتر".





وعلق إدريس على الصور قائلًا: “الحمد لله من قبل ومن بعد، أبارك لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وأبارك لسيدي ولي العهد محمد بن سلمان رعاه الله، ولجميع أفراد الشعب السعودي، ومباركة خاصة جدًّا جدًّا لصاحب هذا الإنجاز معالي المستشار تركي آل الشيخ ألف مبروك ودام عزك يا وطن”.





وكان الأخضر الشاب قد توج بطلًا لكأس آسيا بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، سجلهما تركي العمار وخالد الغنام، ليمنحا المنتخب السعودي لقب كأس آسيا 2018 للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1986 و1992.





وتألق الأخضر الشاب في منافسات كأس آسيا 2018، حيث حصل على العلامة الكاملة في دور المجموعات، ثم أطاح بأستراليا من ربع النهائي، واليابان من نصف النهائي، ليُكلل مجهوده بالتتويج باللقب القاري ويتأهل إلى كأس العالم 2019 في بولندا.



