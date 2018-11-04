السيسي يوافق على اقتراح إحدى المشاركات بتعديل قانون الجمعيات الأهلية

أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، موافقته علي تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة آخرى إلى مجلس النواب.





جاء ذلك خلال إجابة الرئيس السيسى عن سؤال لفتاة من الذين التقاهم، مساء اليوم الأحد، خلال لقائه بعدد من الشباب المصريين والأجانب، على هامش منتدى شباب العالم ٢٠١٨ بمدينة شرم الشيخ.





وكانت الفتاة "يوستينا ثروت"، وجهت للرئيس استفساراً حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مخاطبة الرئيس بقولها: "قانون منظمات المجتمع المدني محتاج نظرة من سيادتك وصلاحياتك الدستورية"، ورد الرئيس بقوله: "أنا متفق معاكي.. كان فيه تخوف أدى أن القانون يخرج بشكل فيه عوار".



