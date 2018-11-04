الثلاثاء.. افتتاح معرض "غاندي بعيون كانو" بالهناجر

في إطار الاحتفالات التي تقيمها سفارة الهند بمناسبة مرور 150عاما على ميلاد المهاتما غاندي، يستضيف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض صور فوتوغرافية بعنوان "غاندى بعيون كانو" تنظمه السفارة الهندية بالقاهرة، وذلك يوم الثلاثاء 6 نوفمبر الجارى فى تمام الساعة السادسة مساء فى مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

يفتتح المعرض «راهول كوليشيريث» سفير الهند بالقاهرة، يضم المعرض عدد من الصور الأصلية والنادرة للمهاتما غاندى تعرض لأول مرة، قام بتجميعها "كانو غاندى" حفيد المهاتما غاندي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الهندية، ويستمر المعرض حتي يوم 10 نوفمبر الجارى .