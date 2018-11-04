"رياضيون سعوديون" يهنئون الأخضر الشاب بتتويجه بالبطولة الآسيوية





انتشرت الفرحة في الوسط الرياضي السعودي، بعد تتويج الأخضر الشاب بلقب كأس آسيا تحت 19 عامًا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف.





وحرص معظم الرياضيين، سواء لاعبين أو مسؤولين، على تهنئة الأخضر الشاب عبر هاشتاقات: نحن أبطال آسيا، ومعاك يالأخضر، والسعوديون أبطال آسيا، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ورصدت “المواطن” أبرز التعليقات.





وقال رجاء الله السلمي، وكيل الهيئة العامة للإعلام والعلاقات: “مبروك للأبطال.. مبروك للوطن الغالي.. إنجاز سعودي بصناعة وطنية خالصة”، وكتب رئيس النادي الأهلي، ماجد النفيعي: “مبروك لنا جميعًا هذا التتويج والانتصار.. عدنا لمكاننا الطبيعي”.





وكتب رئيس نادي الهلال، الأمير محمد بن فيصل: “ارفع التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد ولأخي وحبيبي معالي المستشار تركي آل الشيخ عراب الرياضة السعودية ولإخواني اللاعبين والجهاز الفني والإداري وللشعب السعودي العظيم فوز منتخبنا الشاب بكأس آسيا”.





وعلق عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، قائلًا: “ألف مبروووك للوطن هذا الانتصار شكرًا لاعبينا الأبطال شكرًا للجهاز الفني والإداري.. الحمد لله والشكر له عدنا لنقول نحن أسياد آسيا بكل فخر”.





وتابع النجم الهلالي السابق، ياسر القحطاني: “مبروك لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.. مبروك ألف مبروك للصقور الخضر مبروك للجهازين الفني والإداري.. مبروك للقيادة الرياضية.. مبروك يا أبو ناصر”، وأضاف في تغريدة أخرى: “كوادر وطنية ترفع الرأس.. مبروك لحمزة إدريس وخالد العطوي وعمر الغامدي ومساعديهم”.





وأضاف الأسطورة سامي الجابر: “أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة حصول منتخبنا للشباب كأس الأمم الآسيوية وتهنئة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ لدعمه ومتابعته المستمرة أول الغيث قطرة والمزيد من الانتصارات بإذن الله لنثبت أننا نحن أسياد آسيا”.





وواصل الجابر في تغريدة أخرى قائلًا: “مبروك لمدرب الأخضر الأستاذ خالد العطوي وللرائعين حمزة إدريس وعمر الغامدي أسماء وطنية نفخر بها، عطاء يتحدث عنه الإنجاز كل الشكر للنجوم الشباب على الصورة الرائعة التي قدموها والفرح الذي قدموه للوطن وقيادته”.





وفي السياق ذاته، قال رئيس النصر السابق سلمان المالك: “نعم نحن أسياد آسيا ألف مبروك لمنتخبنا الشاب تحقيقه لكأس آسيا.. والشكر لكل الكفاءات الوطنية التي كانت خلف هذا الإنجاز.. ألف مبروك لسيدي ولي العهد (أمير الشباب) ولمعالي المستشار تركي آل الشيخ والاتحاد السعودي”.





وقال نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم السابق نعيم البكر: “صرخة الإنجاز.. وفرحة الذهب.. سنتان بدون خسارة.. تأهل للمونديال وذهب آسيوي.. خالد العطوي: بك نفخر يا بطل”.





واستكمل نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس الشباب السابق، محمد النويصر: “ألف مبروك للوطن، ألف مبروك يا أبطال. إنجاز كبير حققه شبابنا، وإن شاء الله تستمر الإنجازات ونعود أبطال آسيا للكبار”.



