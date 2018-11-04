الأندية السعودية تبارك للأخضر الشاب بعد تتويجه بالبطولة الآسيوية





حرصت أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على الاحتفال بتتويج المنتخب السعودي الشاب بلقب كأس آسيا تحت 19 عامًا، عبر حساباتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".





وتوج الأخضر الشاب بطلًا لكأس آسيا بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، سجلهم تركي العمار وخالد الغنام، ليمنحا المنتخب السعودي لقب كأس آسيا 2018 للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1986 و1992.





وكتب نادي الهلال: "أبطال.. أبطال.. دام عزّك يا بلادي “، وغرد حساب النادي الأهلي قائلًا: “السعوديون أبطال آسيا"، فيما علق حساب نادي النصر قائلًا: "منتخبنا الوطني للشباب بطلًا لكأس آسيا.. ألف مبروك للوطن".





وقال نادي الاتحاد: "ألف مبروك لأخضر الشباب أبطال كأس آسيا"، وكتب حساب نادي الشباب: "إن كنتي ناسية.. هذا الأخضر يا آسيا"، وغرد نادي الباطن قائلًا: "مبروك يا أغلى شعار.. يا سعودي يا أفضل منتخب".





وتفاعل حساب نادي التعاون مع فوز الأخضر الشاب، وقال: "ألف مبروك يا وطن شبابنا أبطالاً لآسيا”، فيما غرد حساب نادي الفيصلي قائلًا: “للمرة الثالثة.. الأخضر الشاب بطلًا لآسيا.. ألف مبروك يا وطن".





وعلق حساب نادي الفتح على فوز الأخضر الشاب باللقب القاري قائلًا: "نحن أسياد آسيا بكل جدارة واستحقاق ألف مبروك"،، فيما كتب حساب نادي الوحدة: "مبروك لشباب الأخضر كأس آسيا..".





وبارك حساب نادي الاتفاق للأخضر الشاب قائلًا: "ألف مبروك لمنتخبنا الأخضر الشاب كأس آسيا للشباب 2018"، وعلق نادي القادسية قائلًا: "مبروك يا وطن.. منتخبنا للشباب بطلًا لـ آسيا".





كما غرد حساب نادي الحزم قائلًا: "ألف مبروك السعوديون أبطال آسيا"، وقال حساب نادي أحد: "ألف مبروك.. الأخضر الشاب بطلًا لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2018"، فيما كتب نادي الفيحاء عبر حسابه الرسمي: "ألف مبروك يا أبطال".



