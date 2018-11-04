عمرو الليثي يقدم شقق وعمرات ومفاجأة سارة للمشاهدين (فيديو)

قال الإعلامي د. عمرو الليثى، من خلال برامج "واحد من الناس" على شاشة النهار، إن البرنامج خلال هذا الموسم يقدم العديد من الخدمات فى كافة المجالات من جهاز العرايس وأتمنى ان نصل إلى 5 آلاف جهاز عروسة، وتقديم عمرات وايضاً فقرة حقق حلمك.

وأشار "الليثى" الى اننا نهتم فى هذا الموسم بعلاج الحالات المرضية ومتابعتها فنحن لا نعرض الحالة من خلال البرنامج فقط ولكننا نتابعها ولا نتاجر بالحالات المرضية، ومعانا فى واحد من الناس فريق من الزملاء المخلصين.

وأضاف "الليثى" ان البرنامح فى هذا العام يقدم شقق وعمرات، وان شا الله سنصل الى توفير وظائف وتوفير العديد من فرص العمل وسيتم الإعلان عنها قريباً.