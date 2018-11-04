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بيريرا بديل هازارد في تشيلسي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:41 م
بيريرا بديل هازارد في تشيلسي
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ريهام عبد المحسن
 
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن دخول روبيرتو بيريرا نجم واتفورد الإنجليزي اهتمامات تشيلسي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ليحل محل البلجيكي إيدين هازارد والمتوقع رحيله نهاية الموسم إلى ريال مدريد.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية بأن تشيلسي يضع بيريرا ضمن قائمة أهدافه في الصيفي المقبل.

ويقدم بيريرا موسما مميزا مع واتفورد، حيث سجل 5 أهداف في 11 مباراة بالبريميرليج حتى الآن، كما عاد لقائمة المنتخب الأرجنتيني بسبب تألقه اللافت للأنظار هذا الموسم.

يذكر أن واتفورد تعاقد مع بيريرا في 2016 قادما من يوفنتوس مقابل 13 مليون إسترليني.
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