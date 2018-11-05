برلماني عن تصفية 19 إرهابيًا: "رسالة اطمئنان لكل المواطنين"



علق اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على حادث المنيا الإرهابي، قائلًا إن شهداء دير صموئيل خرجوا بدون تصريح وتعرضوا لكمين إهابي في منتصف الطريق.



وأكد "مقلد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن حادث المنيا يدل على أن الضربات السابقة أثرت في الإرهابيين، وأن بحث الإرهابيين عن مكان صحراوي لتنفيذ عملياتهم يؤكد إحساسهم بالضعف.



وعن تصفية قوات الأمن 19 إرهابيًا، قال: "معركة حامية وتؤكد شجاعة وبسالة الشرطة المصرية، وعافية قوات الشرطة ما زالت كما هي، وما زالت تحقق النجاحات".



وأضاف أن هذه الضربة رسالة اطمئنان لكل المواطنين المصريين؛ بأن المواطنين في أعين الشرطة ولن يتخلوا عن الشعب.

