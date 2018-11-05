حالة الطقس اليوم الإثنين 5/11/2018 في مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الطقس فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الإثنين ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.





حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية .





وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية .

الطقس فى الأردن





نهاراً:

تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.

وتسود أجواء مشمسة و مائلة للبرودة في عموم المناطق.

وتبقى الرياح شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتثير الغبار والأتربة في العديد من المناطق.





في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.





ليلاً:

تسود أجواء باردة إجمالاً في عموم المناطق.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة.





الطقس فى فلسطين