زي النهاردة بتاريخ 5-11-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 5-11-2018





أحــــــــــــداث





1605 - إنجلترا تعتقل جاي فوكس، وهي الذكرى المحتفل بها سنويًا باسم «ليلة البون فاير».





1630 - انتهاء الحرب بين إنجلترا وإسبانيا بتوقيع «اتفاقية مدريد».





1757 - جيوش بروسيا بقيادة الإمبراطور فريدرخ الثاني تهزم جيوش فرنسا الأكثر عددًا وعده في «معركة روسباش» خلال حرب الأعوام السبعة بينهما.





1789 - الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على قانون المساواة بين المواطنين.





1914 - المملكة المتحدة تحتل قبرص بالتعاون مع فرنسا وتعلنان الحرب على الدولة العثمانية.





1918 - الإمام يحيى حميد الدين يدخل صنعاء لتصبح المملكة المتوكلية اليمنية دولة مستقلة منذ ذلك التاريخ.





1937 - أدولف هتلر يعقد اجتماع سري يفصح فيه عن نيته تكوين متنفس على بقعة من الأرض لألمانيا، مما قاد إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية.





1944 - منظمة شتيرن تغتال الوزير البريطاني المقيم في فلسطين «اللورد موين».





1956 - القوات الفرنسية والبريطانية تحتل مدينتي بورسعيد وبور فؤاد وذلك أثناء العدوان الثلاثي على مصر.





1956 - وزير الدفاع السوفيتي المارشال نيكولاي بولجانين ينذر في رسائل وجهها إلى رئيس وزراء فرنسا غي مولييه ورئيس وزراء المملكة المتحدة أنطوني إيدن ورئيس وزراء إسرائيل دافيد بن غوريون بوقف العمليات العسكرية ضد مصر.





1967 - انقلاب في الجمهورية العربية اليمنية يطيح بالمشير عبد الله السلال أثناء زيارته لبغداد، وتشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أمناء هم عبد الرحمن الأرياني ومحمد علي عثمان وأحمد محمد نعمان وتشكيل حكومة برئاسة محسن العيني.





1968 - انتخاب ريتشارد نيكسون رئيسًا للولايات المتحدة.





1974 - خطاب لملك الأردن الحسين بن طلال يعلن فيه أردنة المملكة، ويؤكد أن تعديلات ستدخل على الدستور والمؤسسات، وإن الضفة الغربية لم تعد ضمن السيادة الأردنية.





1979 - الخميني يعلن أن الولايات المتحدة هي «الشيطان الأكبر».





1980 - انتخاب رونالد ريغان رئيسًا للولايات المتحدة.





1989 - مجلس النواب اللبناني يصدق على اتفاق الطائف والذي وقعه الأطراف اللبنانية لإنهاء الحرب الأهلية، وفي نفس الجلسه انتخب النائب رينيه معوض رئيسًا للجمهورية بعد شغور منصب الرئيس منذ نهايه ولاية الرئيس أمين الجميل قبل سنه وشهرين تقريبًا.





1990 - اغتيال مائير كاهانا مؤسس «حركة كاخ» اليمينية المتطرفة على يد السيد نصير.





2006 - المحكمة الجنائية العليا في العراق تحكم بإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعواد البندر وبرزان التكريتي شنقًا حتى الموت.





2008 - الإعلان عن فوز مرشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما بنسبة كبيرة على منافسه الجمهوري جون ماكين، ليصبح أوباما الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية وأول رئيس لها من أصول أفريقية.





2009 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بأغلبية 114 صوت ورفض 18 وإمتناع 44 دولة مشروع قرار تقدمت به الكتلة العربية لمطالبة إسرائيل والفلسطينيين بفتح تحقيقات ذات مصداقية في الاتهامات التي حملها تقرير غولدستون حول ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب في غزة.





2011 - ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يعين الأمير سلمان بن عبد العزيز وزيرًا للدفاع خلفًا لوزيرها الراحل الأمير الأمير سلطان، ويعين الأمير سطام بن عبد العزيز أميرًا لمنطقة الرياض خلفًا للأمير سلمان، ويعفي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز من منصبه نائبًا لوزير الدفاع ويعين الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود خلفًا له.





2012 - تعيين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزيرًا للداخلية في السعودية خلفًا للأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود.





2013 - إطلاق مركبة الفضاء الهندية غير المأهولة مانجاليان إلى كوكب المريخ.





2014 - مجلس النواب اللبناني يقوم بتمديد ولايته الدستورية ليصبح إجمالي ولايته ضعف ولايته الأصلية.





2017 - وفاة الأمير السعودي منصور بن مقرن ومرافقيه في حادث تحطم طائرة في عسير.





2017 - تسريب أكثر من 13 مليون وثيقة مالية تتعلق باستثمارات خارجية للعديد من الزعماء والسياسيين والمشاهير حول العالم.





2017 - مقتل 26 شخصا وإصابة 30 آخرين في هجوم لإطلاق نار على كنيسة معمدانية في منطقة فردية من ساذرلاند، تكساس بالولايات المتحدة.





مــــــــــواليــــــــــــد





1271 - محمود غازان سلطان إلخاني.





1615 - السلطان إبراهيم الأول، سلطان عثماني.





1854 - بول ساباتييه، عالم كيمياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1912.





1885 - ويل ديورانت، مفكر ومؤرخ أمريكي.





1888 - أبو اليقظان، صحفي جزائري ومن رواد الحركة الإصلاحية وأعلام الإباضية بالجزائر.





1913 - فيفيان لي، ممثلة إنجليزية.





1920 - دوغلاس نورث، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1993.





1921 - الأميرة فوزية، ابنه ملك مصر فؤاد الأول وزوجة شاه إيران محمد رضا بهلوي السابقة.





1931 - تشارلز تيلور، فيلسوف كندي.





1940 - تيد كولونجوسكي، سياسي أمريكي.





1941 - نجاح حفيظ، ممثلة سورية.





1952 - أوليغ بلوخين، لاعب ومدرب كرة قدم أوكراني.





1952 - هيلين بنديكت، روائية وصحفية بريطانية أمريكية.





1953 - معالي زايد، ممثل مصرية.





1953 - علاء الدين ترو، سياسي لبناني.





1955 - كريس جينر، مذيعة وكاتبة أمريكية.





1958 - داوود حسين، ممثل كويتي.





1958 - روبرت باتريك، ممثل أمريكي.





1960 - تيلدا سوينتون، ممثلة إنجليزية.





1962 - انتصار الشراح، ممثلة كويتية.





1963 - تاتوم أونيل، ممثلة أمريكية.





1963 - سمير سعيد، حارس مرمى كرة قدم كويتي.





1964 - عبيدي بيليه، لاعب كرة قدم غاني.





1965 - فامك جانسن، ممثلة هولندية.





1968 - سام روكويل، ممثل أمريكي.





1971 - كورين نيميك، ممثل أمريكي.





1974 - دادو برشو، لاعب كرة قدم كرواتي.





1977 - ريتشارد رايت، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1980 - كريستوف ميتسلدر، لاعب كرة قدم ألماني.





1983 - مايك هانكه، لاعب كرة قدم ألماني.





1986 - كاسبر شمايكل، حارس مرمى كرة قدم دنماركي.





1992 - آتيا شيتي ممثلة هندية.





وفيــــــــــات





1879 - جيمس كليرك ماكسويل، عالم فيزياء اسكتلندي.





1930 - كريستيان أيكمان، عالم فيزياء وفيزيولوجيا هولندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1929.





1944 - ألكسي كاريل، طبيب جراح فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1912.





1975 - إدوارد تاتوم، عالم أحياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1958.





1982 - جاك تاتي، ممثل ومخرج فرنسي.





1989 - حسن عابدين، ممثل مصري.





1990 - مائير كاهانا، مؤسس «حركة كاخ».





2006 - بولنت أجاويد، رئيس وزراء تركيا.





2007 - نيلس ليدهولم، لاعب ومدرب كرة قدم سويدي.





2017 - منصور بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود، أمير سعودي.





أعيـــــــــاد ومنـــــــــاسبــــــــات





ليلة البون فاير في المملكة المتحدة ونيوزيلندا.