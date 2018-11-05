"الإدارة المحلية" بالبرلمان: منع "التوكتوك" في مصر صعب
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:08 صهدى عبدالرازق
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنهم عقدوا اجتماع لمناقشة وضع وسائل النقل ومنها التوكتوك.
وأضاف "السجيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية ""، مساء الأحد، إلى أنهم طلبوا حصر المواقف الرسمية والعشوائية في كل محافظة، منوها بأنهم اكتشفوا أن هناك محافظات عدد المواقف العشوائية بها ضعف المواقف الرسمية.
وعن وضع "التوكتوك"، صرح "السجيني"، أن منع "التوكتوك" أمر صعب، خاصة بسبب طبييعة الشوارع في مصر.
وأضاف "السجيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية ""، مساء الأحد، إلى أنهم طلبوا حصر المواقف الرسمية والعشوائية في كل محافظة، منوها بأنهم اكتشفوا أن هناك محافظات عدد المواقف العشوائية بها ضعف المواقف الرسمية.
وعن وضع "التوكتوك"، صرح "السجيني"، أن منع "التوكتوك" أمر صعب، خاصة بسبب طبييعة الشوارع في مصر.