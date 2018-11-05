"المسلماني" يكشف حجم ديون أمريكا في عهد "ترامب"

قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيسدد كل ديون أمريكا خلال 6 سنوات، وخلال التجديد النصفي للكونجرس جدد ترامب وعده للناخبين من أجل جذبهم لانتخاب الجمهوريين.



وأضاف "المسلماني"، في برنامج "الطبعة الأولى" على قناة "دريم"، أن سياسات ترامب في هذا الإطار نراها في سياسة الجمارك، والحرب التجارية مع الصين واليابان وكندا، وأوروبا، والضغط على الخليج العربي وإيران وكوريا الشمالية والجنوبية، ويعمل على جمع الأموال من كل دول العالم من أجل سداد ديون بلاده.



وتابع: "ترامب لديه يقين سيتولى فترة ثانية بعد ولايته الأولى التي ستنتهي في 2020، والخبراء والمحللون أكدوا أن وعود ترامب مستحيلة، لأن الديون لم تقل في عصر ترامب أو تثبت عند تسلمه الحكم، والدين في عهده زاد إلى 21 تريليون دولار، إضافة إلى أن أكبر الدائنين الصين واليابان، وكل أمريكي عليه 60 ألف دولار دين، وعجز الموازنة وصل إلى 1 تريليون دولار، وكل ذلك يؤكد عدم قدرة ترامب على سداد 21 تريليون دولار ديون خلال 6 سنوات".

