مساعد وزير الداخلية الأسبق عن تصفية 19 إرهابيًا: "بنجيب حق أي مصري"

علق اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على تصفية قوات الأمن 19 إرهابيًا اليوم، قائلًا: "بنجيب حق أي مصري بغض النظر عن الدين أو الهوية".



وأكد "أمين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن الإنسانية تحتم ذلك، بغض النظر عن أن مصر ليس بها فتنة طائفية.



وأشار إلى أن الشرطة والقوات المسلحة تقوم بدور شديد الصعوبة، وأن تصفية هؤلاء الإرهابيين كانت نتيجة متوقعة.



وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن القوات المسلحة استطاعت تنقية سيناء من الإرهابيين، ولذلك فروا مثل الفئران إلى أماكن أخرى.

