برلماني: الأجهزة الأمنية ثأرت لشهداء المنيا قبل مرور 48 ساعة على الحادث

أشاد الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، بالأجهزة الأمنية بعد تصفية 19 إرهابيًا، قائلًا: "الأجهزة الأمنية ثأرت لشهداء المنيا قبل مرور 48 ساعة على الحادث".



وتابع "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد: "لدي ثقة كبيرة جدًا في أجهزتنا الأمنية، رجالتنا صاحية مش نايمين".



ووجه رسالة للإرهابيين،: "هتقابلوا ربنا إزاي، مش هتاخدوا جايزة ولا بطولة من عملياتكم الإرهابية، وليس من حق أي إنسان أن يمنع إنسان آخر عن التعبد".

