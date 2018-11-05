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برلماني: الأجهزة الأمنية ثأرت لشهداء المنيا قبل مرور 48 ساعة على الحادث

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:59 ص
برلماني: الأجهزة الأمنية ثأرت لشهداء المنيا قبل مرور 48 ساعة على الحادث
حساسين
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أمنية فوزي
 
أشاد الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، بالأجهزة الأمنية بعد تصفية 19 إرهابيًا، قائلًا: "الأجهزة الأمنية ثأرت لشهداء المنيا قبل مرور 48 ساعة على الحادث".

وتابع "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد: "لدي ثقة كبيرة جدًا في أجهزتنا الأمنية، رجالتنا صاحية مش نايمين".

ووجه رسالة للإرهابيين،: "هتقابلوا ربنا إزاي، مش هتاخدوا جايزة ولا بطولة من عملياتكم الإرهابية، وليس من حق أي إنسان أن يمنع إنسان آخر عن التعبد".
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