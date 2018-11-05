برلماني: الأجهزة الأمنية ثأرت لشهداء المنيا قبل مرور 48 ساعة على الحادث
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:59 صأمنية فوزي
أشاد الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، بالأجهزة الأمنية بعد تصفية 19 إرهابيًا، قائلًا: "الأجهزة الأمنية ثأرت لشهداء المنيا قبل مرور 48 ساعة على الحادث".
وتابع "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد: "لدي ثقة كبيرة جدًا في أجهزتنا الأمنية، رجالتنا صاحية مش نايمين".
ووجه رسالة للإرهابيين،: "هتقابلوا ربنا إزاي، مش هتاخدوا جايزة ولا بطولة من عملياتكم الإرهابية، وليس من حق أي إنسان أن يمنع إنسان آخر عن التعبد".
وتابع "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد: "لدي ثقة كبيرة جدًا في أجهزتنا الأمنية، رجالتنا صاحية مش نايمين".
ووجه رسالة للإرهابيين،: "هتقابلوا ربنا إزاي، مش هتاخدوا جايزة ولا بطولة من عملياتكم الإرهابية، وليس من حق أي إنسان أن يمنع إنسان آخر عن التعبد".
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