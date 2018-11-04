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اخبار برشلونة - كوتينهو يكشف عن أفضل لحظاته مع الإنتر.. وقدوته في كرة القدم

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 10:33 م
اخبار برشلونة - كوتينهو يكشف عن أفضل لحظاته مع الإنتر.. وقدوته في كرة القدم
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عمر عبد العزيز
 

أكد النجم الدولي البرازيلي فيليبي كوتينهو، نجم وسط فريق برشلونة الإسباني، عن أفضل لحظاته مع فريقه السابق إنتر ميلان الإيطالي، مشيرًا لأنها كانت عندما لعب أول مباراة له مع الفريق، وعندما أحرز أول هدف له.

وقال كوتينهو في تصريحات صحفية: "مكاني المفضل في ميلانو هو "بلازا ديل دومو" أحببت المشي هناك، كان يوجد فيها العديد من المطاعم الرائعة".

وأضاف: "أوقاتي التي قضيتها في ليفربول، والوصول هنا إلى برشلونة، هو أفضل شئ حدث في مسيرتي، أنا الآن أكتشف عظمة هذا النادي".

وتابع: أطباقك المفضلة؟ "السباغيتي، والأرز والفاصولياء".

واختتم: "بالنسبة لي رونالدينهو هو القدوة، هو لاعبي المفضل".

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