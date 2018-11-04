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ريال مدريد وتوتنهام يتصارعا على نجم وسط بوكا جونيورز

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 10:32 م
ريال مدريد وتوتنهام يتصارعا على نجم وسط بوكا جونيورز
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عمر عبد العزيز
 

أشارت تقارير صحفية بريطاينة، اليوم الأحد، أن ناديي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، يستهدفا تدعيم خط وسط فرقهم، خلال الميركاتو الشتوي المقبل في يناير.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البريطاينة، فإن توتنهام والريال يرغبا في التعاقد مع ويلمار باريوس، لاعب فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، في يناير المقبل.

الجدير بالذكر ان النجم الكولومبي باريوس، قد انضم إلى فريق بوكا جونيورز في صيف 2016 بمبلغ 2.34 مليون جنيه إسترليني.

ولعب الكولومبي بقميص بوكا جونيورز في 57 مباراة بكل المسابقات منذ انضمامه للفريق، وسجل هدفا وصنع هدفين.

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