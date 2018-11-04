عاجل.. رئيس أول أغسطس مهاجمًا الترجي: عدم وجود "العدالة" هو من وضعكم في نهائي أفريقيا!





وجه كارلوس هندريك رئيس نادي أول أغسطس الأنجولي، انتقادًا شديدًا لمسؤولي نادي الترجي التونسي، بعد اعتراضاتهم الشديدة على الأداء التحكيمي خلال مواجهة الفريق التونسي أمام النادي الأهلي المصري، بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي فاز بها الأخير بثلاثية مقابل هدف وحيد.





وقال رئيس أول أغسطس لمسؤولي الترجي: "تريدون العدالة، نحن جميعاً نُريد العدالة، ولكن إذا طبقناها سيكون أول أغسطس الأنجولي هو المتأهل لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية وأنتم جالسون في البيوت !".





وواصل رئيس اول أغسطس هجومه قائلاً: "هيا بنا نطبق العدالة ونحن مستعدون، عدم وجود عدالة هو من وضعكم في المباراة النهائية بدلاً منا".



