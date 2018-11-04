رحاب عمر تتألق بأغاني "كوكب الشرق" بمهرجان "الموسيقى العربية" (صور)

استقبل المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، منذ قليل المطربة رحاب عمرن لاحياء فقرة غنائيها، ضمن فعليات الدورة السابعة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، والتي تحمل اسم الفنانة الراحلة شادية، حيث شهدت الفقرة حضور عدد كبير من الجمهور.





واعتلت المطربةخشبة المسرح على انغام اغانية "فكروني" لكوكب الشرق أم كلثوم، للشاعر عبد الوهاب محمد، والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى محمود.





يُذكر أن هذه الدورة تحمل اسم الفنانة الراحلة شادية، ومهداة للراحلين الموسيقار ميشيل المصري، وعازف الكمان الراحل سعد محمد حسن، وتضم 43 حفلة على 7 مسارح تابعة لدار الأوبرا بمشاركة 8 دول عربية، و16 دولة أخرى بين عربية وأجنبية؛ تشارك في المؤتمر العلمي للمهرجان.