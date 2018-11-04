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أحد المشاركين بمنتدى شباب العالم: المنتدى يبعث رسالة سلام إلى العالم

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 10:29 م
أحد المشاركين بمنتدى شباب العالم: المنتدى يبعث رسالة سلام إلى العالم
منتدى شباب العالم
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أمنية فوزي
 
وجه محمد منصور عليوة، أحد الشباب المشاركين بمنتدى شباب العالم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لنجاح المنتدى.

وأوضح "عليوة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن عدد المشاركين في المنتدى أكثر من 5 آلاف مشارك من أكثر من 163 جنسية مختلفة.

وأضاف أن المنتدى يبعث رسالة سلام إلى العالم، وأعطى فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في الحياة السياسية.

وتابع: "شباب العالم المشاركين يشعرون بالبهجة والفرحة لمشاركتهم في المنتدى".
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