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وائل جمعة يرد على المنتقدين ويوجه رسالة لجماهير الأهلي والترجي (صور)

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 10:26 م
وائل جمعة يرد على المنتقدين ويوجه رسالة لجماهير الأهلي والترجي (صور)
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علي نبوي
 
وجه وائل جمعة نجم الكرة المصرية ومدافع الأهلي السابق رسالة إلى جماهير الفريق الأحمر والترجي التونسي، قبل أيام قليلة من مواجهة كلا الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا برادس.

وغرد مدافع الأهلي مدافع السابق على حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"‏مساء الخير ..انتهت مباراه الذهاب بكل احداثها وفاز الاهلي بها وفي انتظار مباراه العوده ان شاء الله".

وأضاف "نتمني ان تخرج المباراه بمايليق بسمعه الفريقين وسمعه البلدين ونتذكر مأساه مباراه مصر والجزائر وماحاط بها".

وتابع "الاهلي لم يسرق الفوز ولم يتعود علي ذلك كما يشيع بعض الموتورون والحاقدون".

وواصل "‏اتمني ان تستمر العلاقه الطيبه بين الناديين والمشجعين وان يبتعد المرضي من الاعلاميين والمشجعين الذين يثيرون المحبين ويريدون تخريب العلاقات بين الاخوه".

وأتم حديثه "‏اخيرا حتي لا يزايد احد علينا لم يتعرض احد لكيان الاهلي بسوء ومن يريد التاكد يرجع للاستديو التحليلي.....الاهلي بالنسبه لنا هو الحياه".

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