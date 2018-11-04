تعليق ناري لـ أديب على تويتة "البرادعي"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إلى أن ما فعله المصريين في أنفسهم، "ميعملهوش فينا عدو"، منوهًا بأن الرئيس السيسي حذر من محاولات هدم الدول.



وعقب "أديب"، على تغريدة الدكتورة محمد البرادعي بشأن دعوته لتوحيد المعارضة المصرية، قائلا: "خليكم فاكرين تاريخ النهاردة... سيرة الثورة تعود من جديد"، منوهًا بأن أيمن نور رد على تغريدة البرادعي بجملة "بكل سرور، وأوافق على أي مبادرة".



وتوقع "أديب"، أن تطلق جماعة الإخوان تغريدات تؤيد المبادرة وتعلن انضمامها للمبادرة، "مضيفًا: "هو انتم عشان تغيروا لازم تجبونا الأرض، هو احنا ينولع في البلد يا منفعش".



وأضاف: "أيمن نور شغال عمليات تجميل في وشه وجسمه عشان يفضل زي ما هو".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن حديث الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم حول إعمار البلاد يتسم بمزيد من الجرأة، مضيفًا: "لأول مرة حد يشرح الوضع بشكل قاسي".