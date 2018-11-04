رئيس جامعة طنطا: السيسي زعيم لدولة ذات حضارة تتسع لكل القيم الإنسانية

قال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، إن منتدى شباب العالم في شرم الشيخ يتفاعل بقوة مع أخطر قضايا وتحديات العصر التي تواجه مختلف الدول والشعوب في القرن الجديد وخاصة بناء واستدامة السلام ومواجهة نوازع وعواصف الكراهية والعنف وجرائم الإرهاب والفوضى والتمييز.



وأشاد "سبع" بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شباب مصر وشباب العالم وقال إن هذا الحديث يؤكد أن الرئيس السيسي زعيم عظيم لدولة ذات حضارة عريقة تتسع لتشمل كل القيم الإنسانية النبيلة في كل عصر وما أحوج العالم لمثل هذه الروح الإنسانية العظيمة التي تنطلق من مصر باسم شبابها وشعبها وزعيمها الرئيس السيسي.



وأضاف الدكتور مجدي سبع أن حرص الرئيس على عقد منتدى شباب العالم في شرم الشيخ يؤكد مدى حرص مصر على الانحياز للشباب في كل احتياجاته وتطلعاته وقضاياه عن يقين راسخ بأن الانحياز لشباب مصر هو انحياز لمستقبل هذا الوطن وأن الانحياز لشباب العالم هو انحياز للمستقبل النبيل الذي نتمناه للانسانية كلها في هذا العصر.