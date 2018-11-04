رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يهنئ المنتخب السعودي بالفوز بكأس آسيا للشباب

هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المنتخب السعودي بمناسبة فوزه ببطولة كأس آسيا للشباب.

وكان المنتخب السعودي قد فاز على منتخب كوريا الجنوبية 2 – 1 اليوم في المباراة النهائية للبطولة.

وعد آل خليفة إنجاز المنتخب السعودي تجسيداً لمكانة كرة القدم السعودية على الساحة القارية ،وانعكاساً لجهود الاتحاد المحلي في رعاية وإعداد المنتخب وترجمة لعطاء أفراده على امتداد مراحل البطولة وصولاً إلى التتويج باللقب.

وثمن رئيس الاتحاد الآسيوي العطاء السخي الذي قدمه المنتخبان السعودي والكوري الجنوبي خلال المباراة النهائية، مبيناً أنهما نجحا في عكس صورة فنية طيبة ومليئة بالتنافس الشريف والروح الرياضية العالية من المنتخبين.

ووجه رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التهاني لمنتخبات السعودية وكوريا الجنوبية واليابان بمناسبة تأهلها إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما التي ستقام العام المقبل في بولندا، مؤكداً أن تلك المنتخبات نجحت بفضل إرادتها الصلبة ومستوياتها الفنية المميزة في التأهل للدور قبل النهائي لكأس آسيا وحجز مقاعدها في كأس العالم، معرباً عن ثقته بقدرة تلك المنتخبات على تمثيل القارة الآسيوية بصورة طيبة في الحدث العالمي المقبل.

ونوه آل خليفة بما أفرزته بطولة كأس آسيا من مواهب شابة ستمثل واجهة المستقبل المشرق لكرة القدم الآسيوية، داعيا الاتحادات المحلية في القارة الآسيوية إلى مواصلة رعاية تلك المواهب لرفد منتخباتها الوطنية في المنافسات المقبلة.