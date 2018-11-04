"مترو" كامل العدد في أولى ليالي عرضه على مسرح ملك (صور)

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح والمخرج عادل حسان العرض المسرحي الجديد " مترو" من إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك على مسرح ملك برمسيس في رمسيس، بحضور كامل العدد.





يدور عرض "مترو" حول الأفكار التي تسجن الإنسان بكثرتها وزحامها وتعزله عن الواقع الخارجي، من خلال بطل العرض "يحيى" الذي توقعه الصدفة في محطة مترو مجهولة، وينقطع اتصاله بالعالم الخارجي تمامًا، ولا سبيل أمامه إلا انتظار المترو القادم، و تتوالى الأحداث.





" مترو" من تأليف محمد فضل، بطولة أحمد خالد، شريهان قطب، خالد شرشابي، أحمد عمار، سلمى عصام، مصطفى رضا، أشعار ضياء الرحمن، إعداد موسيقي محمد خالد، تدريب صوت مصطفى سامي، تصميم استعراضات حمد إبراهيم، ديكور أحمد مورو، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس شاهندا أحمد، العرض فكرة و إخراج عادل رأفت