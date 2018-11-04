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إيقاف وزير إسرائيلي بمطار دبي الدولي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 10:10 م
إيقاف وزير إسرائيلي بمطار دبي الدولي
أيوب قرا
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وكالات
 
ذكرت هيئة البث الإسرائيلي، أن السلطات الأمنية في مطار دبي الدولي، أوقفت الوزير الإسرائيلي أيوب قرا، حيث لم يتمكن هو والطاقم المرافق له من اللحاق بموعد الرحلة، في طريق عودته إلى إسرائيل بعد مشاركته في مؤتمر دولي للاتصالات.

وقالت هيئة البث: "السلطات في دبي قالت أن سبب توقيفه يعود إلى تأخره في الوصول للمطار وعدم إصغائه لتعليمات الأمن في أثناء تواجده هناك".

ونقلت الهيئة عن الوزير قوله:"الجوازات لم يتم إعادتها في الوقت المناسب".

وكان الوزير الإسرائيلي قد شارك الثلاثاء الماضي في مؤتمر "المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات"، الذي يقام تحت رعاية محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ورئيس الحكومة الإماراتية ونائب رئيس الدولة.

ودعا قرا، في كلمة ألقاها باللغة العربية أمام المؤتمر، إلى الدفع باتجاه "السلام والأمن للجميع".

المزيد عن: وزير إسرائيلي مطار دبي توقف السلطات الأمنية أيوب قرا
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