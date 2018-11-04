نجلاء فراج: المؤشر الرئيسي سجل اقوي ارتفاع تاريخي خلال عامين من التعويم

قالت نجلاء فراج خبيرة أسواق المال أن البورصة المصرية تأثرت بشكل ايجابي جداً بعد التعويم ووصل المؤشر الرئيسي الي نقطة 16000 وهذا يعتبر أول ارتفاع في تاريخ البورصة المصرية بالاضافة الي تضاعف احجام التداولات الي 3 مليار جنيه واعتبرت البورصة بعد التعويم هي الأستثمار الأمن للأجانب.





واوضحت فراج في تصريح خاص لـ " الفجر" انه بالرغم من أن التعويم أثر علي البورصة ولكن المؤشر بدأ يتراجع من شهر أبريل الماضي وهذا بسبب أن المستثمرين الأجانب وجدو أن تأثير التعويم أخذ مجراه واحتفاظهم بالسوق لايحقق لهم المكاسب المرجوة تزامناً مع ان هناك بلدان اخري بنوكها تعطي فوائد عالية مثل تركيا والتي تعطي فائدة بنكية % والارجنتين التي وصلت فائدة بنوكها لـ 60% بعد اعلان افلاسها.





وأضافت أن مع أزمة الدول الناشئة جذبت أموال المستثمرين الأجانب من السوق التي ارتفعت فيها الاسهم بدرجة العالية.





وتوقعت المحللة المالية أن يصل المؤشر الرئيسي الي نقطة 13300 ويستقر فوقها.





وأضافت أنه في حالة ضعف قيم التداولات هذا يعني أن المستثمر في حالة ترقب للسوق ليري اتجاهاته فأما يشتري الاسهم أو يعدل عنها.