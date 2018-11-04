أول نقطة.. شيكابالا يشارك في تعادل أبولون مع أوميلوس بالدوري اليوناني

تعادل فريق أبولون سميراني اليوناني المحترف ضمن صفوفه محمود عبد الرازق شيكابالا، سلبيًا مع فريق أوميلوس في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري اليوناني.





وبدأ محمود شيكابالا المباراة على مقاعد بدلاء أبولون سميرني قبل أن يدخل المباراة في الدقيقة 61 بدلًا من زميله توماس.





وحصد أبولون سميرنى أول نقطة له فى الدوري اليونانى هذا الموسم احتل بها المركز الأخير، ويتصدر باوك سالونيكا الذى يضم النجم المصرى الأخر عمرو وردة برصيد 23 نقطة.





ولعب أبولون 9 مباريات هذا الموسم خسر 8 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.



