"لو أصبحت الساحرة المستديرة موقعا للدماء.. بلاها كورة"

دائمًا وأبدًا كانت كرة القدم للمتعة والترفيه منذ نشأتها في بلاد الإنجليز، ولم تكن يومًا مقرًا للحروب والصراعات بين الجماهير المتنافسة على الألقاب أو شحنة ومكانًا لإيواء البلطجة والوصول فيها للمطالبة بصناعة مجازر دموية.

انتشرت خلال الساعات الماضية مطالبة بعض وقلة من جماهير الزمالك المنافس التقليدي للنادي الأهلي، للجماهير التونسية وتحديدًا الترجي، بصناعة مجزرة وكمين دموي لجماهير الأحمر، بتونس كرد اعتبار على هزيمة ذهاب النهائي الإفريقي.

كان الأهلي، نجح في تحقيق الفوز على الترجي التونسي، بثلاثية مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية مساء الجمعة الماضية في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد كونها مباراة في كرة القدم تمنح فريقًا الفوز والأخر هزيمة حسب قوانينها الإحترافية، بل وصل بها الحد إلى التراشق بالألفاظ وتكرار سيناريو مجرزة بورسعيد الدامية، والتي راح ضحيتها 72 مشجعًا أهلاويًا.

"رسالة ونداء إلى جماهير الزمالك"

رغم التنافس الشديد والأزلي بين الجماهير الزملكاوية والاهلاوية، لم يتحول ذلك التنافس يومًا بعيدًا عن كرة القدم، أما في الحالات الإنسانية دائمًا وأبدًا كانت الجماهير يحتويهم الود والحب في حالة تعرض أي منهم للإساءات أو القتل الهمجي.

تلك الجماهير المحترمة وفريقها الكروي، التي رفضت استكمال لاعبيها مباراة الإسماعيلي بمنافسات الدوري العام، والوقوف في أرضية ملعب المباراة، بعد علمها بأحداث بورسعيد وتحديدًا يوم 1 فبراير 2012، بعد معركة دامية خلال مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، والتي شهدت مقتل 72 مشجع من الأهلي دون وجه حق.

هكذا تعاهدت الجماهير بينهما البعض، ولم يتوقف عند هذا الحد بل وصل إلى أن رسخت جماهير الأبيض، وجعلت من الدقيقة 72 لأي مباراة بين فريقها وأي منافس، مقدسة لإحياء ذكرى الشهداء، وتبادلت معها جماهير الأهلي، نفس الأمر حينما وضعت من الدقيقة 20 بمكانة القدسية لإحياء ذكرى شهداء الزمالك، والتى راحت ضحيتها أيضًا بسبب مباراة كرة قدم أمام إنبي، بالدوري العام.

ورغم عدم وجود فريق الزمالك، طرفًا بمباراة النهائي الإفريقي إلا أن قامت بعض القلة الغير واعية بنشر تعليقات مثيرة وداعية للقتل بصفحات الترجي التونسي، بمواقع التواصل الاجتماعي، وعليه نناشد وننادي تلك الجماهير بالعودة إلى صوابها والرفق بكل روح خلقها وكرمها "الله سبحانه وتعالى" منذ بدء الخليقة وعدم الخروج عن السياق الكروي المعتاد.

"رسالة ونداء لجماهير باب سويقة"

على الجانب الآخر، انساقت بعض الجماهير المنتمية إلى باب سويقة ولفريق الترجي التونسي، إلى مناشدات بعض القلة من جماهير الزمالك، وبدأت بالمطالبة بوضع كمين ناري للجماهير الحمراء في رادس، وتكرار مجزرة بورسعيد، وقتل عددًا منهم لرفضها خسارة اللقب الإفريقي.

وبالرغم من الود والحب والاحترام الأزلي، بين جماهير المارد الأحمر والترجي، منذ أن قامت الأخيرة بتخليد ذكرى شهداء بورسعيد وتقديم الورود على أرواحهم، إلا أن كانت المطالبات بصناعة مجزرة جديدة للجماهير الأهلاوية، وكأن عقاب كرة القدم أصبح القتل وليس القوانين التي تحكمها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تنص على الحفاظ على الأرواح داخل المدرجات وحماية اللاعبين داخل الملاعب قبل وضع قوانين خاصة باللعبة.

وعليه نناشد الجماهير المنتمية إلى باب سويقة، العودة إلى رشدها قبل تعريض أنفسهم وغيرهم للهلاك، وحرق قلوب الأمهات والأباء في بيوتهم على أولادهم وذاويهم الحاضرة للمباراة، وعليهم التذكر دائمًا العلاقة الأزلية بين الطرفين رغم التنافس الشديد على مستوى القارة الإفريقية.

" رسالة ونداء إلى جماهير الأهلي"

تنتظركم مباراة أمام الترجي التونسي، يوم 9 نوفمبر في رادس بتونس من أجل تحقيق اللقب التاسع على مستوى البطولة، وعليكم عدم الانسياف وراء تلك الإدعاءات والمنادات بالقتل لكم بالملعب.

ويجب عليكم التذكر دائمًا ما فعلته جماهير الترجي المنافسة، في تخليد ذكرى شهدائكم، وعليه يجب تقليل حدة المشاحنات والترحيب دائمًا بجماهير أبناء باب سويقة وخلق روح الود عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عليكم دائمًا ترسيخ كل علاقات الحب بينكم وبين البعض وعدم الانسياق وراء التراشق بالألفاظ وزيادة حدة العداوة، وتقبل أي نتيجة في كرة القدم سواء كان الانتصار حليفكم أو الهزيمة من نصيبكم لأنها فقط تصبح مباراة في كرة القدم.

منذ نشأة كرة القدم، تم اختيار أن يكون هناك لها قاضٍ بالملاعب يسمى ويدعى "حكمًا" لإنصاف كل فريق في حقوقه، ولم تنتهي مباراة منذ قيامها حتى نهاية العالم بدون أخطاء تحكيمية.

التهكم والتراشق على الحكم الجزائري بن عبيه، والذي أدار مباراة الذهاب، لن ينهي الأزمة أو تضع المباراة موضع إعادتها ولكن يتم اتخاذ قرارت ضده من قبل الانحادات التابع لها إذا ثبت تورطه في تفضيل فريق على الآخر، في إطار فقط عقوبات اللعبة.

لم تكن كرة القدم يومًا يُنادى فيها بالقتل وصناعة المجازر بسبب فقدان بطولة، وإن كان الأمر كذلك فإن الأهلي المصري، هو أو ل المتضررين بعدما فقد أكثر من بطولة قارية أبرزها عام 2007، أمام النجم الساحلي التونسي والتحايل الصريح من الحكم المغربي العرجون، والذي أهدى اللقب بأخطاء تحكيمية صارخة.

وفي بطولة 2012 وتحديدًا أمام الترجي التونسي، في إياب نصف نهائي إفريقيا عندما صعد للمباراة النهائية على حساب الأهلي، بهدف بيد اللاعب إينرامو، وكأنها مباراة في كرة اليد تغاضى عنها الحكم لامتيتي، ليحقق إبناء باب سويقة صعودًا غير مستحق، وفي البطلوة الماصية عندما تغاضى الحكم باكاري جاساما، عن احتساب ركلتي جزاء واصحة للأهلي أمام الوداد المغربي البيضاوي، وتغاضيه عن كثير من القرارات لصالح المارد الأحمر جردته في النهاية من لقبه، وغيرها من العديد للبطولات على مستوى الأعوام الماضية.

وعليه فإذا تحولت كرة القدم إلى معارك دامية وخروجها عن سياقها المعتاد في إطار الروح الرياضية، نطالب بإيقاف نشاطها وممارستها حفاظًا على أرواح البشر.. وبلاها كورة!!