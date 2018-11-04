"بوبيان" الكويتى يتحصل على جائزة أفضل بنك إسلامي في الخدمات الإلكترونية

حصل بنك بوبيان الكويتى للعام الرابع على التوالي على جائزة افضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الالكترونية (الرقمية) من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية.





وقال نائب الرئيس التنفيذي في البنك عبدالله التويجري ان هذه الجائزة تأتي لتتوج عاما مميزا على مستوى الخدمات المصرفية الإلكترونية، كما انها إضافة لسلسة الجوائز التي حصدها البنك في هذا المجال، وهي جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية والأفضل ايضا على مستوى الشرق الأوسط وجميعها من مؤسسة جلوبل فاينانس.





واضاف " أن ابرز ما يمثله هذا الإنجاز انه وضع بنك بوبيان كبنك عربي إسلامي بين قائمة البنوك الكبرى، وهو إنجاز جديد يضاف للبنوك الكويتية والقطاع المصرفي والمالي في الكويت".





واوضح التويجري "قبل اربع سنوات حصلنا على ذات الجائزة، ومنذ ذلك الوقت كان التحدي هو الحفاظ عليها عاما بعد عام، لانه اذا كان الوصول الى القمة صعبا فالاصعب الحفاظ عليها".





واضاف "أبرز ما يميز هذه الجائزة هو انها جاءت من مؤسسة عالمية مشهود لها بالحيادية والمصداقية، وهو ما يمثل تتويجا لجهود السنوات الماضية التي استثمر بها البنك في قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية الإلكترونية".





واضاف أن بنك بوبيان كان من البنوك القليلة على مستوى المنطقة وربما العالم التي استوفت شروط التقدم للجائزة، حيث انطبقت جميع المعايير التي وضعتها غلوبل فاينانس على تجربة البنك في السنوات الاخيرة.





وكانت المؤسسة قد اشارت في تقريرها حول معايير الاختيار التي قامت بوضعها لجنة من المحكمين العالميين وهي:





– مدى قوة الإستراتيجية التي يضعها البنك لجذب وخدمة العملاء الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية إلكترونية.





– تحفيز وترغيب العملاء في التحول إلى استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية.





– نمو قاعدة العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الإلكترونية بكل قنواتها.. سواء عبر الإنترنت أو الهواتف الذكية.





– الإبداع والابتكار في تقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية مميزة عبر القنوات الإلكترونية.





من جانبه قال نائب المدير العام في بنك بوبيان سمير الشايجي الذي تسلم الجائزة في حفل اقيم بهذه المناسبة مؤخرا في لندن ان الاعوام الاربع الاخيرة شهدت ارتفاعا غير مسبوق في قاعدة عملاء بنك بوبيان الذين يستخدمون الحلول المصرفية الالكترونية، سواء عبر موقع البنك الالكتروني على الانترنت او من خلال خدمات بوبيان موبايل بانكنج.





واضاف أن ذلك ارتبط بالنمو الكبير في عدد العملاء وبالتالي فإن عدد العمليات المصرفية باستخدام كل القنوات تضاعف خلال السنوات الاخيرة مقارنة بنسب نمو معتدلة للبنوك الاخرى، وهو تحد آخر يضاف الى التحديات التي واجهت البنك.





واشار الشايجي إلى أن الادارة التنفيذية كانت على دراية كاملة بهذه التحديات ولذلك كان القرار بالاستثمار بقوة في مختلف القنوات المصرفية لتواكب التطورات التى تشهدها الخدمات والمنتجات.





ونوه الى ان بوبيان تصدر المشهد المصرفي في السنوات الاخيرة من خلال طرحه لأكثر من خدمة ومنتج مصرفي لأول مرة في الكويت، حيث باتت عبارة لأول مرة في الكويت مرادفا لإنجازات بوبيان الالكترونية.





ونوه الشايجي الى ان العام الحالي شهد طرح العديد من الخدمات والمنتجات التى كان لبنك بوبيان السبق في طرحها وهو استمرار لتربعه على عرش الاول في الكويت، سعيا منه لتميز عملائه ومنحهم تجارب مصرفية فريدة.





ومن ابرز هذه الخدمات كمثال "خدمة مساعد" التي تمكن العملاء من التعامل بصورة دائمة مع حساباتهم من خلال خدمة مميزة الى جانب "خدمة المرابحة الرقمية" التي تنهي إجراءات الحصول على تمويل من خلال الهواتف الذكية او الموقع الالكتروني.





كما اصبح بإمكان عملاء بوبيان لأول مرة في الكويت تقديم طلب للحصول على بطاقة ائتمانية في أي وقت من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت وذلك باستخدام التوقيع الالكتروني المصادق لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية "PACI".





وتطرق الشايجي إلى التعاون مع القطاع الحكومي، حيث وقع البنك بروتوكول تعاون مشترك مع بنك الائتمان الكويتي بهدف تفعيل وطرح مجموعة من الخدمات الالكترونية الجديدة التي من شأنها تسهيل المعاملات المصرفية لعملاء البنك المتعاملين مع بنك الائتمان الكويتي.