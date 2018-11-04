الجيش اليمني يسيطر على جبال بمسقط رأس الحوثي

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، أن وحدات خاصة تابعة له نفذت، أمس، عملية إنزال جوي في جبال مران بمديرية حيدان في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للمتمردين الحوثيين ومسقط رأس زعيمهم عبدالملك الحوثي.

وأفاد الجيش الوطني بأن وحدات مدربة من قواته نفذت عملية إنزال جوي خلف خطوط المتمردين في جبال مران؛ وفقاً لـ”سكاي نيوز”.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل، عن عملية الإنزال في صعدة، جنوداً يمنيين ينفذون إنزالاً من إحدى الطائرات الهيلكوبتر على جبل في مران.

وكانت قوات الجيش الوطني حررت عدداً من المرتفعات في جبال مران شرقي منطقة الملاحيظ؛ مما يسهل فتح الطريق أمام تقدم القوات في تلك المواقع.