جولة مع الفنانين.. دينا الشربيني في منزل عمرو يوسف

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بما يدور في حياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، وتأتي المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل متابعيهم يحرصون على التعليق على تلك التدوينات.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" عبر جولة داخل صفحات الفنانين أبرز ما جاء في صفحاتهم اليوم الأحد.

دينا الشربيني في منزل عمرو يوسف

هنّأت الفنانة دينا الشربيني الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش علي قدوم مولودتهما الجديدة "حياة" وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت دينا صورة لها برفقة عمرو علقت قائلة "من يومين بس.. حياة عمرو يوسف نورت، مبروك لاخويا وصاحب عمري ومبروك لأجمل صاحبة وأم، ربنا يحميها ويحفظها يا رب".

صورة جديدة لدرة من تركيا

حرصت الفنانة درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال زيارتها لتركيا، ارتدت خلالها بدلة سوداء خطفت بها الأنظار ونالت إطلالتها إعجاب كل محبيها.

عمرو سعد ينشر صورة جديدة.. ويعلق: قريبًا

نشر الفنان عمرو سعد، صورة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلّق عليها قائلاً: "قريبًا" مما أثار تساؤلات الجمهور حول أن عمرو سوف يطرح فيلما قريبًا أو الاستعداد لمسلسل.

ياسمين صبري في جلسة تصوير جديدة

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها لصالح إحد المجلات الخاصة.

وظهرت "ياسمين" في الصور بإطلالات مختلفة، وسط صحراء أبو ظبي، ونالت الصور إعجاب محبيها.