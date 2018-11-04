هاني حنا: الدول الإفريقية ترصد تجربة الرئيس السيسي بشغف

قال هاني ميلاد حنا، نجل صاحب كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، إن وجود عدد كبير من الدول المشاركة في منتدى شباب العالم يثري الحوار ويخلق توصيات بشكل أفضل.



وأضاف "حنا"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مساء الأحد، أن المنتدى تفاعل فكري وثقافي مباشر بين الرئيس السيسي والشباب من مختلف الجنسيات.



ولفت إلى أن الدول الإفريقية ترصد تجربة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشغف ويتابعون الشأن المصري جيدًا.

