اليوم.. استئناف محاكمة بديع و7 أخرين في أحداث مسجد الاستقامة

تستأنف، اليوم الإثنين، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و7 أخرين في "أحداث مسجد الاستقامة".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.





كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى والحسينى عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".



