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اليوم.. إعادة محاكمة متهم في "اقتحام مركز أطفيح"

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:55 ص
اليوم.. إعادة محاكمة متهم في اقتحام مركز أطفيح
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
تستأنف، اليوم الإثنين محكمة جنايات الجيزة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح". 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت النيابة وجهت للمتهم تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.
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