اليوم.. إعادة محاكمة متهم في "اقتحام مركز أطفيح"

تستأنف، اليوم الإثنين محكمة جنايات الجيزة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



