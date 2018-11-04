كوكا يسجل ويقود أولمبياكوس للفوز على آريس بالدوري اليوناني

قاد أحمد حسن كوكا فريقه أولمبياكوس اليوناني لتحقيق فوز مهم على نظيره آريس بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن لقاءات الاسبوع التاسع من الدوري اليوناني.

وسجل كوكا هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وتقدم الفريق الأحمر في جدول ترتيب الدوري للمركز الـ3 برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر باوك الذي يلعب ضمن صفوفه إيضًا مصري أخر هو عمرو وردة.