ملكة جمال العالم اليونانية إيوانا بيلا تصل لريد كاربت حفل جوائز MTV EMA (صور)
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:57 مأحمد جمال أحمد
وصلت منذ لحظات الموديل اليونانية الشابة إيوانا بيلا التي توجت ملكة جمال العالم 2018 لريد كاربت حفل توزيع جوائز MTV EMA بمدينة بلباو الأسبانية في دورته لعام 2018.
وتصدر كل من النجمة الشابة أريانا جراندي والنجمة الشابة كاميلا كابيو قائمة الترشحيات، بحصد كل منهن لستة تريشحات، من ضمنها ترشيح لفنان العام وأفضل أغنية في العام.
ووقع اختيار لجنة التنظيم على المغنية الأمريكية الشابة هايلي ستينفلد لتكون المقدمة الرسمية للحفل، المقرر إقامته في يوم 4 نوفمبر المقبل بمسرح Bizkaia باسبانيا.
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