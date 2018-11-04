"ويسترن ديجيتال": السوق الأفريقي ضخم.. ومتواجدين في مصر منذ 15 عاماً

أكد غسان عزي المدير الإقليمي لـ ويسترن ديجيتال افريقيا، أن شركته تتواجد بالقارة الإفريقية وبمصر تحديداً منذ أكثر من 15 عاماً، مشيراً إلى أن منتجات Western Digital (WD) و SanDisk موجودة دائماً في السوق المصري والقارة بشكل كامل حتى وأن لم يتواجد مكتب للشركة.





وأوضح المدير الإقليمي لـ ويسترن ديجيتال افريقيا، أن الشركة تعمل في 7 دول أفريقية، هي مصر وتونس، والجزائر، والمغرب، وجنوب افريقيا، وكينيا، ونيجيريا.





وأضاف غسان، أن ويسترن ديجيتال تركز خلال الفترة الحالية بالقارة الإفريقية خصوصاً على كروت الذاكرة الخاصة بالهواتف المحمولة (Micro SD) حيث يوجد بالقارة 1.2 مليار نسمة كلهم يحملون هواتف ذكية، مع ذلك 80% منها سعتها التخزينية قليلة وتحتاج لهذه الكروت بكافة سعاتها التخزينية.





وتابع غسان: "كما نركز على أجهزة المراقبة بكافة مستلزماتها، كاميرات وهارد درايف نتيجة للتحديات الأمنية الموجودة بأفريقيا اليوم، ولدينا تعاقدات مع مؤسسات كبيرة بالدول الأفريقية، سواء حكومية أو خاصة بجانب مشغلى الهاتف المحمول بتلك الدول".





ولفت المدير الإقليمي لـ ويسترن ديجيتال افريقيا، إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي هام جداً لأى مستثمر فى المنطقة، مؤكداً أن التقلبات السياسية تؤثر بشكل كبير على اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المستثمر، مشيراً إلى أن السوق المصري سوق كبير لذلك منتجات Western Digital (WD) موجودة على الأرض في هذا السوق بشكل كبير، ونحن نستثمر دائماً بالتعليم ونتعاون مع الحكومات بشكل كبير.





وأشار غسان إلى أن معظم المكونات الخاصة بويسترن ديجيتال يتم تصنيعها فى اليابان ثم يتم تجميعها فى ماليزيا أو الصين، لافتاً إلى أن التكنولوجيا الخاصة بالهارد درايف تتطور يومياً ونحن نتطور كل يوم حتى نواكب ثورة تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.





أما عن مشروعات المسئولية المجتمعية يقول غسان عزي: "كل سنة لدينا خطة للمسئولية المجتمعية، العام الجارى كان لنا نشاط فى مدرسة للأيتام بجنوب أفريقيا وقمنا بتجديدها، وكل عام لدينا خطة بإحدى الدول الإفريقية ونتمنى أن نكون في مصر العام المقبل".